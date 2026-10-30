Air Liquide Aktie
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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Industriegase-Hersteller angesichts eines starken zweiten Halbjahres der Franzosen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
204,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
179,90 €
|
Abst. Kursziel*:
13,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
180,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
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