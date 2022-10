ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Nach zahlreichen Vorabzahlen aus der Chemiebranche gebe es kaum noch Überraschungspotenzial hinsichtlich schwacher Volumina, schrieb Analyst Andrew Stott in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Er empfiehlt aber Air Liquide und Linde, die Papiere mit den größten Leerverkaufspositionen unter seiner Beobachtung. Stott rechnet mit soliden Signalen hinsichtlich Preisen und Auftragsbüchern. Abschreibungsrisiken seien für die Kunden größer als die Industriegaskonzerne selbst./ag/la



