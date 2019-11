HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Air Liquide auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die zu Ende gehende Periode der Konsolidierung und Portfoliooptimierung habe dem Industriegasesektor eine Menge an zu investierendem Kapital beschert, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dessen vernünftige Verwendung werde entscheidend sein, um nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Vor diesem Hintergrund berge die Air Liquide-Aktie kurzfristige Risiken, auch wenn sie derzeit billig sei./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 15:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





