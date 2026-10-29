Air Liquide Aktie

179,62EUR 5,48EUR 3,15%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 08:42:32

Air Liquide Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 166 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Gasekonzerns falle leicht besser als erwartet aus, während die entsprechende Planung für das Schlussquartal ein wenig enttäuschen könnte, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
166,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
179,28 € 		Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
179,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,58%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide S.A.

mehr Analysen
08:42 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
15.10.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Air Liquide S.A. 179,62 3,15% Air Liquide S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

10:12 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:02 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
09:53 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09:35 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:31 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:50 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 adidas Outperform Bernstein Research
08:48 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08:46 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
08:42 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 Airbus Outperform Bernstein Research
08:21 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 BASF Outperform Bernstein Research
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Boeing Outperform Bernstein Research
07:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
07:15 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:57 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06:29 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen