Air Liquide Aktie
|179,62EUR
|5,48EUR
|3,15%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
29.10.2026 08:42:32
Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 166 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Gasekonzerns falle leicht besser als erwartet aus, während die entsprechende Planung für das Schlussquartal ein wenig enttäuschen könnte, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
166,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
179,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
179,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,58%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|179,62
|3,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets