NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 166 auf 172 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz gesunkener Ergebniserwartungen seien die Aktien des Gasekonzerns in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Die damit eingepreiste Wachstumsbeschleunigung lasse aber noch auf sich warten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.