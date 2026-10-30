NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 193 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartals-Umsatzzahlen seien ein weiterer Schritt auf dem Erholungspfad des Gasekonzerns, schrieb James Hooper am Donnerstagabend./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.