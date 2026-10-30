Air Liquide Aktie

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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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30.10.2026 09:57:39

Air Liquide Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 193 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartals-Umsatzzahlen seien ein weiterer Schritt auf dem Erholungspfad des Gasekonzerns, schrieb James Hooper am Donnerstagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
174,32 € 		Abst. Kursziel*:
14,16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
180,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,41%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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