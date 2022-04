LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air Liquide von 185 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Stewart überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für einige europäische Chemieunternehmen. Für Air Liquide hob er die Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Jahre bis 2024 geringfügig an. Die Schätzung für das vergleichbare Umsatzwachstum im ersten Quartal 2022 schraubte er deutlicher nach oben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.