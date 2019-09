NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 105 auf 108 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Auch wenn das Industriegase-Segment im weiter gefassten Chemiesektor als relativ defensiv gelte, wiesen Konjunkturindikatoren auf eine Abschwächung des kurz- und mittelfristigen Wachstums hin, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde von den aktuellen Marktschätzungen und der hohen Bewertung derzeit ignoriert. Der Zeithorizont für das Kursziel für Air Liquide reiche nun bis März 2020 statt zuvor Dezember 2019./ajx/la





Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 21:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / 00:15 / BST



