Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192,62 €
|
Abst. Kursziel*:
19,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
199,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,33%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
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