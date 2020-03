FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Airbus mit "Buy" und einem Kursziel von 77 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Flugzeugbauer dürfte wegen der Corona-Krise im laufenden Jahr deutlich weniger Maschinen ausliefern als im Vorjahr, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Im Jahr 2022 sollte sich die Zahl der Auslieferungen jedoch wieder in etwa auf dem Vorkrisen-Niveau bewegen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



