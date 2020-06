NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach den jüngsten Aussagen des Vorstandes auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Am 8. April habe der Flugzeugbauer seine Produktionsquote um rund ein Drittel gesenkt, am 9. Juni nun habe der CEO von einer rund 40 Prozent reduzierten Quote gesprochen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei daher vorsichtig, da die Produktion bereits stärker als von ihm erwartet gesunken sei. Sein Fokus liege zugleich darauf, dass Airbus im vierten Quartal einen positiven freien Cashflow erwirtschafte./ck/tih



