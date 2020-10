NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Ende der ersten Jahreshälfte seien rund 145 Flugzeuge zur Auslieferung erst einmal bei Airbus stehen geblieben, jedoch könnte der Hersteller im dritten Quartal diese Zahl leicht reduziert haben, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 13:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 13:58 / ET





