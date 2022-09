NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus von der "Conviction Buy List" gestrichen. Analystin Daniela Costa beließ das Votum für den Flugzeugbauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber auf "Buy", während sie das Kursziel von 182 auf 145 Euro kürzte. Dies erklärte sie mit sinkenden Erwartungen an das Tempo der A320-Auslieferungen. Der erste Meilenstein von 65 Jets pro Monat werde wohl wegen aktueller Lieferkettenprobleme erst ein halbes Jahr später erreicht. Vorerst dürften die Kurstreiber daher begrenzter bleiben./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 21:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.