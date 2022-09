NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Stellung zur aktuellen Nachrichtenlage im Bereich der Luftfahrt. In Bezug auf den Flugzeugbauer bezeichnete sie es nicht als Überraschung, dass die russische Fluglinie Aeroflot einen Großauftrag an den russischen Hersteller UAC vergab. Sie hält es für wahrscheinlich, dass alle bisherigen Aufträge russischer Fluggesellschaften storniert werden. Bei Airbus treffe dies die Bestellung von neun A350-Jets./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 02:49 / ET



