NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor einem Kapitalmarkttag am 23. September auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Ursprünglich sollte es auf diesem um die mittelfrstige Strategie und die Technologie gehen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun habe aber der Druck auf das Management zugenommen, sich zu den Finanzzielen zu äußern. Die Aussagen zu Forschung und Entwicklung und zur Produktion stünden folglich im Fokus./bek



