FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Flugzeugbauers Airbus von 120 auf 133 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die "Linearisierung der Auslieferungen" und eine Erhöhung der Ausstoßrate in Richtung 70 Flieger pro Monat seien die wesentlichen mittelfristigen Treiber für die Papiere, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursausbruch jedoch seien die Anteilsscheine nicht mehr günstig bewertet./la/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 14:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 15:05 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.