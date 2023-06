FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Halten" mit einem fairen Wert von 119 Euro belassen. Mit einem breiten und wettbewerbsfähigen Produktportfolio in Sachen Reichweite und Sitzkapazität sowie Stärken bei Schmalrumpf-Flugzeugen und in der Region Asien sei der Flugzeugbauer gut positioniert, um von der hohen Nachfrage nach modernen, effizienten und emissionsarmen Flugzeugen zu profitieren, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anhaltende Unsicherheiten in der Lieferkette konterkarierten jedoch nach wie vor den angestrebten Produktionshochlauf. Dies bleibe ein Unsicherheitsfaktor./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 15:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 15:53 / MESZ





