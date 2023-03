NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach der Absage an einen Einstieg bei Evidian auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Angesichts des zunehmenden Drucks auf den französischen IT-Konzern Atos, zu dem der Cybersicherheitsanbieter Evidian gehöre, seien nun zwei Varianten möglich, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einerseits die Übernahme von Evidian in vollem Umfang oder auch eine vollständige Absage an das Geschäft. Sollte Atos dann komplett verkaufen wollen, dürften sowohl Thales als auch Airbus an einer Übernahme interessiert sein. Thales hätte ihr zufolge in einem solchen Fall die besseren Karten, da von einer stärkeren Unterstützung durch den französischen Staat auszugehen sei./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 10:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 10:16 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.