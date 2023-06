FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus nach dem Ende der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris auf "Hold" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Der Flugzeugbauer und sein US-Konkurrent Boeing hätten zusammen 95 Prozent aller dort vergebenen Flugzeugbestellungen abgesahnt, wobei fast zwei Drittel auf Airbus entfielen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Auftragszahlen seien zwar für beide Unternehmen ganz ordentlich ausgefallen, blieben aber trotzdem hinter seinen Erwartungen zurück./gl/tih



