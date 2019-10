NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe beim operativen Ergebnis (Ebita) die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst David Perry in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Derweil peile das Unternehmen nun zwar für diese Jahr einen niedrigeren Barmittelzufluss an. Dies ändere jedoch nichts an seiner Investment-Einschätzung. Er würde jeden Kursrückschlag für Zukäufe nutzen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 07:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.