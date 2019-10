LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Kürzung der Auslieferungsziele hätten Investoren bereits größtenteils erwartet, es gehe dabei auch lediglich um eine Verschiebung, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Airbus müsse aber die Probleme mit dem Einbau der neuartigen Kabinenausstattung - die Airbus Cabin Flex (ACF) - in den Griff bekommen. Dies sei derzeit entscheidend für Kurssteigerungen im kommenden Jahr./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 05:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.