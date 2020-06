NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Aktien von Unternehmen mit Ausrichtung auf den zivilen Luftfahrtsektor hätten sich in den vergangenen Wochen um rund 30 Prozent erholt, nachdem sie zuvor die größten Verlierer seit Jahresbeginn gewesen seien, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Diese Erholung sei rascher als von ihm erwartet erfolgt, spreche aber nicht gegen ein Investment in die Branche. Denn die Konsensschätzungen beinhalteten inzwischen beträchtliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge sowie auch Aussagen der Konzerne über Fixkosten-Quoten und operative Verschuldung. Airbus zählt zu seinen "Top Picks"./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 23:01 / GMT

