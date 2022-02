NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Jahreszahlen von 150 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Flugzeugbauers steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Auf einer Roadshow nach der Zahlenvorlage habe die Führung zwar keinen mittelfristigen Finanzausblick gegeben, doch scheine sie mit Blick auf die nächsten Jahre zunehmend optimistisch zu sein, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisprognosen (EPS) an und sieht Airbus weiter als seinen bevorzugten europäischen Branchenwert. /gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 23:11 / GMT



