NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach einem Kapitalmarkttag des Flugzeugbauers von 175 Euro auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Airbus stehe mittelfristig weiter vor sehr guten Zeiten mit steigenden Auslieferungen und Gewinnen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürften die anhaltend hohen Kosten und die Probleme in der Produktion infolge der Lieferkettenprobleme die Stimmung etwas trüben. Er senkte deshalb seine Prognose für den Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren./zb/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 23:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:17 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.