NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus vor dem Start der Berichtssaison in der europäischen Luftfahrt- und Verteidigungsbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Für den europäischen Rüstungssektor drehten sich die Diskussionen nun vor allem darum, wie schnell die europäischen Regierungen ihre Verteidigungsausgaben erhöhen werden, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das könnte jedoch langsamer vonstattengehen als erhofft. Er habe erst vor kurzem seine Prognosen für Airbus gesenkt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die deutschen und französischen Verteidigungsausgaben langsamer anstiegen./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 20:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 20:33 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.