NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. In den vergangenen Wochen hätten etliche Broker die Aktien des Flugzeugbauers abgestuft, und die Erwartungen für den Ausblick auf 2023 seien wohl ziemlich niedrig, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt dürfte zudem auf Aussagen zur Suche nach einem neuen Finanzchef warten, da der aktuelle Amtsinhaber Anfang März gehe./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 21:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 21:53 / GMT





