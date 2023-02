ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus nach Zahlen und Ausblick des Flugzeugbauers auf "Sell" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Jahresziele seien schwach, was insbesondere für den Barmittelzufluss gelte, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auf letzterem dürfte auch der Fokus der Anleger liegen. Das Schlussquartal 2022 sehe derweil besser als erwartet aus, vor allem was die Marge im Bereich Verkehrsflugzeuge angehe./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 06:31 / GMT





