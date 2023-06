HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungsdaten für den Monat Mai auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Zahlen seien ermutigend, doch es sei noch zu früh, um nun auf den weiteren Verlauf zu schließen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet angesichts der sehr komplexen Lieferketten mit weiteren stark schwankenden Auslieferungen im Jahresverlauf./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 04:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



