Airbus Aktie
|197,14EUR
|2,94EUR
|1,51%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
29.10.2026 12:14:55
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus beim fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. "Nach dem operativen Dämpfer im dritten Quartal erwarten wir einen starken Schlussspurt", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag in seinem Resümee zum Zwischenbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
195,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
197,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
11:53
|ROUNDUP: Airbus rechnet trotz holprigem Sommer mit Rekordjahr - Aktie hebt ab (dpa-AFX)
|
10:13
|AKTIE IM FOKUS: Zuversicht treibt Airbus-Kurs an nach Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
09:54
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Airbus SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,46
|1,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG