FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron nach einem Gespräch mit dem Vorstand Bernd Schulte auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie habe als eines von wenigen Branchenunternehmen die Vor-Corona-Ziele nicht zurückgezogen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle von Aixtron gefertigten Produkte mit Ausnahme von 3D-Sensoren zeigten Wachstum. Zudem sichere das Unternehmen die Lieferketten ab./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



