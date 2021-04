FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aixtron nach Quartalszahlen von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal 2021 dürfte für den Ausrüster der Halbleiterindustrie noch nicht der Höhepunkt gewesen sein, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme ihn auch, dass das Unternehmen die Kosten gesenkt habe./bek/knd/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.