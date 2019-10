HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt. Der Spezialmaschinenbauer habe im dritten Quartal enttäuschende Auftragseingänge verbucht und eine in Aussicht gestellte Besserung zu Jahresschluss halte sie nicht für nachhaltig, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin blickt daher vorsichtig auf die Auftragsentwicklung im ersten Halbjahr 2020 und reduzierte ihre Gewinnschätzungen für 2020 und 2021./tih/ajx



