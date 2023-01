FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aixtron aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 33 Euro belassen. Im Aktienkurs des Spezialanlagenbauers für die Chipindustrie scheine das denkbar ideale Szenario eingepreist zu sein, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial sei daher begrenzt. Kuhn sieht gleichwohl weiteres Potenzial für strukturelles Wachstum, jedoch werde dieses vom Kurs gegenwärtig reflektiert. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei recht gut ausbalanciert./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 06:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.