FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 32 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe wie bereits im dritten Jahresviertel 2022 das Problem, dass weite Teile des geplanten Umsatzvolumens durch fehlende Exportlizenzen nicht als entsprechende Erlöse verbucht werden konnten, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch muteten die Resultate zunächst enttäuschend an, was einige Investoren verschreckt habe. Laut dem Experten stellt die Kursschwäche eine Kaufgelegenheit dar./la/he



