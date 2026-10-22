Akzo Nobel Aktie

59,24EUR -1,68EUR -2,76%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 07:46:38

Akzo Nobel Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Farben- und Lackherstellers hätten sich in den vergangenen Wochen mit Blick auf die hartnäckig hohen Ölpreise besser als von ihm erwartet gehalten, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Dies sollte sich 2027 fortsetzen, da die Titel der Branche gefragt seien und das Kostenmanagement besser klappe als in der Vergangenheit, betonte der Experte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60,20 € 		Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,16%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

mehr Analysen
07:46 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel N.V. 59,14 -2,92% Akzo Nobel N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

08:29 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
08:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
21.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola Halten DZ BANK
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Michelin Outperform Bernstein Research
21.10.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen