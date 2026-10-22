Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Farben- und Lackherstellers hätten sich in den vergangenen Wochen mit Blick auf die hartnäckig hohen Ölpreise besser als von ihm erwartet gehalten, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Dies sollte sich 2027 fortsetzen, da die Titel der Branche gefragt seien und das Kostenmanagement besser klappe als in der Vergangenheit, betonte der Experte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,20 €
|
Abst. Kursziel*:
16,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,16%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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