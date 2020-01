NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 100 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Farben- und Lackehersteller profitiere von seiner finanziellen Flexibilität, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aktienrückkäufe und Übernahmen dürfte eine schwierigere operative Entwicklung ausgleichen. So rechnet der Experte mit einem trägeren Start ins Jahr 2020 sowie mit einem eher tristen Preisumfeld für Lacke 2021./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 19:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 00:00 / ET



