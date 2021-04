Akzo Nobel buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 98 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (Ebitda) überraschend deutlich gesteigert, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte weiter von einer hohen Nachfrage nach Bautenlacken profitieren, die 40 Prozent des Konzernumsatzes ausmachten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.