HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Farbenkonzern habe im Nachgang des Pandemie-Booms ein ereignisreiches Jahr hinter sich, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konsens für den diesjährigen Gewinn je Aktie habe sich gegenüber Anfang 2022 halbiert, doch nun seien einige gute Quartale zu erwarten. Das Unternehmen sei vor allem ein klarer Profiteur fallender Rohmaterial-Preise./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.