NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 135 auf 132 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Für den als defensiver geltenden Chemiekonzern aus dem Industriesegment habe sie aufgrund der unerwartet starken Einschränkungen in den Lieferketten ihre Absatzschätzungen für das vierte Quartal 2021 und das erste Jahresviertel 2022 reduziert, schrieb Analystin Georgina Fraser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Ihre Erwartungen für die Entwicklung der Rohstoffkosten ließ sie weitgehend unverändert, rechnet aber mit einer weiteren Runde von Preiserhöhungen im ersten Quartal./edh/mis



