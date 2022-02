NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel nach einer Investorenveranstaltung zu den Jahreszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Es sei um "Wachstum" und das "Liefern" gegangen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihrer Ansicht nach sind die Investoren bislang skeptisch gewesen, was die Wachstumselemente des Chemiekonzerns betreffe, aber insgesamt zuversichtlich, dass Akzo beim Sparen liefern könne. Sie sei nun noch optimistischer, was ihre über dem Konsens liegenden Schätzungen für 2022 und 2023 betreffe./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.