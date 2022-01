FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Wie Analyst Tim Jones in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb, verspricht er sich von dem Farbenkonzern einen schwachen Jahresausklang. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte geprägt von hohen Rohstoffpreisen und der Lieferketten-Situation im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gesunken sein./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.