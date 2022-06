NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das reduzierte Quartalsziel des Lackeherstellers bedeute ein Risiko von bis zu 26 Prozent gegenüber den Markterwartungen, schrieb Analyst Chris Counihan am Dienstag in einer ersten Reaktion auf skeptischere Signale der Niederländer. Die Geschäftstrends im Juni waren dem Konzern zufolge aber wieder weitgehend erwartungsgemäß./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 02:24 / ET



