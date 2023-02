NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei der Zahlenvorlage für das schwierige vergangene Jahr habe der neue Chef des Farben- und Lackeherstellers die nötige Zurückgewinnung des Anlegervertrauens betont, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte die detailliertere Kommunikation und sieht die Ziele für 2023 im Rahmen der Erwartungen. Das erste Quartal dürfte aber schwierig werden, und es liege noch viel Arbeit vor dem Unternehmen./gl/mis



