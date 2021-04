NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Da die Menschen weiterhin fleißig renovierten und die Nachfrage der Industrie sich erhole, dürfte der Lacke- und Farbenhersteller stark ins Jahr gestartet sein und die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings unterschätzten die Markterwartungen mit Blick auf das Gesamtjahr immer noch den Gegenwind durch die Rohstoffkosten./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 18:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 00:15 / BST



