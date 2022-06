NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi verwies in einer ersten Reaktion am Mittwoch auf die Ankündigung einer geplanten Übernahme der Farben- und Beschichtungsaktivitäten des Unternehmens Kansai Paint in Afrika durch den niederländischen Farbenhersteller. Dabei handele es sich weitgehend um eine Konsolidierung, da Kasai und die Akzo-Nobel-Marke Dulux nach Marktanteil die beiden führenden Unternehmen auf dem südafrikanischen Markt für Anstrichfarben seien./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 09:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 09:04 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.