NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Akzo Nobel von 80 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern habe im dritten Quartal wohl noch weniger abgesetzt als von ihm erwartet und könne seine hohen Verkaufspreise in Zukunft kaum halten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die kommenden Quartale rechnet er deshalb mit deutlich geringeren bereinigten operativen Ergebnissen als bisher./jcf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 10:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 10:36 / BST



