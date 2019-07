ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Aktien des Chemiekonzerns Akzo Nobel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85,30 Euro belassen. Die Wahrscheinlichkeit sei gestiegen, dass die Aktionäre von Akzo einen erneuten Versuch der Übernahme US-Wettbewerbers des Axalta Coating Systems befürworten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gebe es für Akzo nur wenig andere offensichtliche Übernahmeziele./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 04:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.