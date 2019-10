NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 94 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die gestartete Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne gebe es keinen Grund zum Jubeln, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Frühzykliker sollten Anleger meiden. Immerhin zeichne sich bei den Rohstoffpreisen eine Wende ab und dies dürfte sich in positiven Margenentwicklungen vor allem bei Akzo Nobel, Symrise, Givaudan und IFF zeigen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 05:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.