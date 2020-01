NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann geht in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie der Frage nach, wie stark sich die Coronavirus-Krise auf die europäische Chemieindustrie auswirken dürfte. Er rechnet mit einer Eindämmung des Virus und damit eher geringen Belastungen. Am ehesten dürften auf die Autobranche ausgerichtete Unternehmen sowie Hersteller von Duftstoffen belastet werden. Akzo Nobel und Croda seien am stärksten auf den chinesischen Absatzmarkt ausgerichtet. Evonik und BASF seien zwar nicht immun, doch sei der auf China entfallende Umsatzanteil deutlich geringer./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 03:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / / UTC



