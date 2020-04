ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel von 94 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie kürzte Analyst Chris Counihan wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Nachfrageschwäche seine Gewinnerwartungen für den niederländischen Spezialchemiekonzern für das Geschäftsjahr 2020. 2021 dürften hingegen niedrigere Ölpreise Rückenwind verleihen, um diesen Pluspunkt zu verlieren müsste der Konzernabsatz schon um 10 Prozent sinken./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



